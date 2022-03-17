Трефилов об отстранении российских спортсменов: «Полное единство говорит о том, что все было подготовлено. Гиены начинают выть в унисон»

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Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. 

«Я считаю, что это несправедливое решение. Давайте вспомним Пьера де Кубертена, основателя современного олимпийского движения. Он говорил о совершенно другом значении спорта в такой период.   К сожалению, сейчас спорт неотделим от политики. Справедливее решить все вопросы на корте или площадке, чем путем запретов. Меня смущает один момент: смотрите, как соперники поют в унисон.

Если десять человек, к примеру, захотят исполнить одну мелодию, то кто-то начнет раньше, кто-то запоздает, кто-то вовсе промолчит. Но сейчас мы видим полное единство. Считаю, что это говорит о том, что все было подготовлено.

Знаете, я люблю смотреть документальные фильмы о дикой природе. И когда лев убивает быка, то гиены начинают выть в унисон. Что происходит и сейчас», — сказал Трефилов.

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