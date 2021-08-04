Норвежская гандболистка Нура Мерк: «Россиянкам дали поиграть 2 минуты в последней атаке. Я была в отчаянии – невозможно забивать, если у тебя нет мяча»

Норвежская гандболистка Нура Мерк прокомментировала поражение сборной Норвегии в полуфинальном матче Олимпиады-2020 от сборной России (26:27).

– Нам следовало лучше играть, но есть чувство, что нам нужно было быть на 10 мячей сильнее русских, чтобы победить.

Я считаю, что им давали слишком много вторых шансов и часто отдавали мяч. Поэтому нам нужно было быть еще эффективнее и циничнее, а мы такими не были.

Также по ощущениям им дали поиграть две минуты в последней атаке. Я была просто в отчаянии, потому что невозможно забивать, если у тебя нет мяча.

– Ты считаешь, что судьи придерживались такой линии весь матч?

– Да. То, что случилось в конце первого тайма, просто смехотворно. Больше сказать нечего. Я в легком шоке, вообще-то.

– Но эти судьи хорошие?

– Не могу с этим согласиться. Не говорю, что они плохие, но есть много других, которые лучше, – сказала Мерк.

Судили матч сестры-близнецы Жюлия и Шарлотта Бонавентура из Франции.

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