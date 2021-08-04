Владлена Бобровникова: «Мне здорово попали в глаз, это произошло в предпоследней атаке. Финалу не помешает ничего, выйдем даже ползком»

Российская гандболистка Владлена Бобровникова поделилась эмоциями после победы в полуфинале Олимпийских игр в над сборной Норвегии.

«Хочу танцевать, плакать, петь, смеяться. При этом есть опустошение. Мы с вами часто вспоминаем Олимпиаду-2016 в Рио, так вот Олимпиада в Токио – это абсолютно другой путь.

Там все было легко, мы шли-шли-шли – никто от нас ничего не ждал. Никто не ждал нас даже в полуфинале, а мы туда влетели. Конечно, сейчас все по-другому. Мы приехали сюда с ответственностью, что все от нас ждут многого.

Начало было плохое: ничья с Бразилией, а после поражений от шведок минус 12 нас уже все похоронили, сказали: Россия даже из группы не выйдет. Но мы встали с этого дна, отряхнулись и с того момента идем вверх. У нас были тяжелые игры, у той же же Франции выиграли только один мяч в группе. Но все это сейчас не имеет значения, потому что мы в финале.

Мне здорово попали в глаз, это произошло в предпоследней атаке. Я делала напрыжку и вижу, что одна из норвежек летит рукой – кулаком и пальцем попала мне в глаз. Я упала, не могла открыть глаз – судьи ничего не дали. Глаз болит, но видит – заживет. Будет синяк, но на это вообще все равно.

Самое забавное, что я и 5 лет назад после полуфинала с норвегами пришла на интервью, а у меня лицо разодрано, исцарапано. С норвегами мне везет.

Финалу не помешает ничего, мы выйдем даже ползком», – написала Бобровникова.

«На прошлой Олимпиаде лицо разодрали – и сейчас попали кулаком в глаз». Победный вопль Влады Бобровниковой после бойни с Норвегией