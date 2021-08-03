Анна Седойкина: «Все вышли на матч 150% уверенные в победе и делали, что должны были»

Вратарь женской сборной России по гандболу Анна Седойкина прокомментировала игру российской команды в полуфинале Олимпийских игр в .

Россиянки обыграли сборную Норвегии со счетом 27:26.

«В принципе готовились как ко всем играм, была хорошая, тщательная подготовка. Все вышли на матч 150% уверенные в победе. Все делали, что должны были.

Что касается меня, то мне очень сильно помогали мои защитники. Мы, собственно, для этого здесь и находимся: чтобы блокировать броски, чтобы делать сейвы, чтобы побеждать.

Мы все сегодня делали свое дело», – сказала Седойкина.