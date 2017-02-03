Глава ФГР Сергей Шишкарев: «Тренер Алексеев разделил команду на первый сорт и второй. Нельзя так издеваться над девчонками. Он получит по мозгам»

Глава Федерации гандбола России ( ) раскритиковал главного тренера женской сборной Алексея Алексеева.

По ходу матча против Испании на в Токио при счете 16:10 в пользу россиянок Алексеев сменил игроков, после чего соперницы смогли отыграться и на время выйти вперед. В итоге сборная России обыграла команду Испании со счетом 34:31.

«Сегодня допущены если не фатальные, то практически фатальные ошибки. Тренер (Алексеев) разделил команду на первый сорт и второй.

С главным тренером будет серьезный разговор. Я считаю, так делать нельзя, так издеваться над девчонками. Он получит по мозгам», – сказал Шишкарев.

Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия обыграла Испанию, Норвегия против Японии и другие матчи