Глава ФГР Сергей Шишкарев: «Тренер Алексеев разделил команду на первый сорт и второй. Нельзя так издеваться над девчонками. Он получит по мозгам»

Теги сборная России жен Олимпиада-2020 Сергей Шишкарев Алексей Алексеев ФГР натив Гандбол

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев раскритиковал главного тренера женской сборной Алексея Алексеева.

По ходу матча против Испании на Олимпиаде в Токио при счете 16:10 в пользу россиянок Алексеев сменил игроков, после чего соперницы смогли отыграться и на время выйти вперед. В итоге сборная России обыграла команду Испании со счетом 34:31.

 «Сегодня допущены если не фатальные, то практически фатальные ошибки. Тренер (Алексеев) разделил команду на первый сорт и второй.

С главным тренером будет серьезный разговор. Я считаю, так делать нельзя, так издеваться над девчонками. Он получит по мозгам», – сказал Шишкарев.

Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия обыграла Испанию, Норвегия против Японии и другие матчи

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