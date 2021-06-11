Евгений Трефилов: «Сейчас поперли на Черчесова. А что он может сделать? Ему самому надо было выбежать на поле?»

Заслуженный тренер РФ по гандболу высказался о непопадании сборной России по футболу в плей-офф .

«Я сам еще не отошел от этого поражения. В половину первого я досмотрел игру и не выдержал: пошел есть – отрезал шматок колбасы и заедал этот футбол.

Сейчас поперли на Черчесова. А что он может сделать? У него под рукой такой набор футболистов. Ему что, самому надо было выбежать на поле? Это не только его вина, это результат общих ошибок.

Сегодня обсуждали зарплату Зобнина. А что ж вы раньше не обсуждали? Причем каждого.

Я не верю, что у нас нет людей. Посмотрите, сколько у нас в футболе детско-спортивных школ. Значит, недорабатывают.

Как мы недорабатываем в гандболе: школы в 90-е развалились, а нового ничего не пришло. Жестче надо подходить к сдаче нормативов, к качеству подготовки детей», – сказал Трефилов.