Евгений Трефилов: «Сейчас поперли на Черчесова. А что он может сделать? Ему самому надо было выбежать на поле?»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Евгений Трефилов Евро-2020 Роман Зобнин ТАСС Гандбол

Заслуженный тренер РФ по гандболу Евгений Трефилов высказался о непопадании сборной России по футболу в плей-офф Евро-2020

«Я сам еще не отошел от этого поражения. В половину первого я досмотрел игру и не выдержал: пошел есть – отрезал шматок колбасы и заедал этот футбол.

Сейчас поперли на Черчесова. А что он может сделать? У него под рукой такой набор футболистов. Ему что, самому надо было выбежать на поле? Это не только его вина, это результат общих ошибок.

Сегодня обсуждали зарплату Зобнина. А что ж вы раньше не обсуждали? Причем каждого.

Я не верю, что у нас нет людей. Посмотрите, сколько у нас в футболе детско-спортивных школ. Значит, недорабатывают.

Как мы недорабатываем в гандболе: школы в 90-е развалились, а нового ничего не пришло. Жестче надо подходить к сдаче нормативов, к качеству подготовки детей», – сказал Трефилов.

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