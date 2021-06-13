Григорий Дрозд: «У Черчесова проблемы с воспитанием. Его надо менять»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе убежден, что главный тренер сборной России по футболу должен уйти в отставку.

«Последнее место в группе сборная России заняла по делу. Здесь нечего гадать. Есть турнирная таблица и честная игра, сильные и слабые команды расставлены по своим местам.

К большому сожалению, сборная России оказалась самой слабой командой в группе.

Про Черчесова. Мне очень не понравился его эфир с Денисом Казанским, который был этой весной. Признаюсь, я был немного в шоке и позвонил Денису.

Мы с ним хорошие приятели, вместе играем в хоккей. В том эфире Черчесов крайне неуважительно, а порой в хамском тоне разговаривал с одним из уважаемых журналистов, который задавал абсолютно адекватные вопросы. На эти вопросы нужно отвечать сдержанно и спокойно.

Но Черчесов остро реагировал на них и хамил. Мне показалось, что не все в порядке у него с воспитанием.

Это мне не понравилось в нем как в человеке. И сейчас я увидел странное интервью с ухмылкой и неискренними ответами на тему «сами догадайтесь».

Считаю, что тренер как минимум не должен так себя вести. Он должен быть корректнее и сдержаннее. Да, неприятно, проиграли. Но ведь его никто не тащил на пост главного тренера сборной России.

Будь корректен, ты понимал, куда пришел. Поэтому я считаю, что тренера надо менять», – рассказал Дрозд.

Андронов об отставке Черчесова: «Где люди в дорогих костюмах, которые форсили лимит? Никогда Мазепин не поедет как Хэмилтон. Гранаты у вас не той системы»

Мостовой о нежелании Черчесова уйти: «Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется?»