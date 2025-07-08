Американская гимнастка Симона Байлс опубликовала фото в бикини.

Спортсменка и ее муж Джонатан Оуэнс отдыхают в Белизе.

Симоне 28 лет, она является семикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике.

Последний раз принимала участие в соревнованиях во время Олимпиады-2024 в Париже, однако о завершении спортивной карьеры не объявляла.

ФОТО: инстаграм Симоны Байлс.