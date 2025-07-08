Симона Байлс опубликовала фото в бикини
Американская гимнастка Симона Байлс опубликовала фото в бикини.
Спортсменка и ее муж Джонатан Оуэнс отдыхают в Белизе.
Симоне 28 лет, она является семикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике.
Последний раз принимала участие в соревнованиях во время Олимпиады-2024 в Париже, однако о завершении спортивной карьеры не объявляла.
ФОТО: инстаграм Симоны Байлс.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Симоны Байлс
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