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Симона Байлс опубликовала фото в бикини

Американская гимнастка Симона Байлс опубликовала фото в бикини.

Спортсменка и ее муж Джонатан Оуэнс отдыхают в Белизе. 

Симоне 28 лет, она является семикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике.

Последний раз принимала участие в соревнованиях во время Олимпиады-2024 в Париже, однако о завершении спортивной карьеры не объявляла. 

ФОТО: инстаграм Симоны Байлс.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Симоны Байлс
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