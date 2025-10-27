Мельникова о поздравлениях от Хоркиной: «Отправила целое видео. Она и перед соревнованиями желает всегда удачи, очень поддерживает меня»

Ангелина Мельникова рассказала, кто ее поздравил с медалями ЧМ.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте россиянка завоевала два золота и серебро.

– Светлана Васильевна Хоркина поздравляла?

– Да, конечно. Она отправила целое видео.

– Что там было?

– Просто ее эмоции. Она и перед соревнованиями желает мне всегда удачи, очень поддерживает меня. В том видео она рассказывала о своих эмоциях и поздравляла с победой.

– Кто-то еще из спортсменов писал, поздравлял?

– Да, Алексей Юрьевич Немов, Алия Мустафина .

– Кто вас вдохновляет?

– На данный момент меня вдохновляет возможность вернуться на международную арену и соревноваться, – сказала Мельникова .