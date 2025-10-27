Мельникова о поздравлениях от Хоркиной: «Отправила целое видео. Она и перед соревнованиями желает всегда удачи, очень поддерживает меня»
Ангелина Мельникова рассказала, кто ее поздравил с медалями ЧМ.
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте россиянка завоевала два золота и серебро.
– Светлана Васильевна Хоркина поздравляла?
– Да, конечно. Она отправила целое видео.
– Что там было?
– Просто ее эмоции. Она и перед соревнованиями желает мне всегда удачи, очень поддерживает меня. В том видео она рассказывала о своих эмоциях и поздравляла с победой.
– Кто-то еще из спортсменов писал, поздравлял?
– Да, Алексей Юрьевич Немов, Алия Мустафина.
– Кто вас вдохновляет?
– На данный момент меня вдохновляет возможность вернуться на международную арену и соревноваться, – сказала Мельникова.
