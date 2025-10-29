Мельникова о многоборье на чемпионате мира: «Заплакала после выступления за кулисами. Знатные эмоциональные качели»

Ангелина Мельникова рассказала об эмоциональных качелях на чемпионате мира.

Россиянка завоевала два золота и серебро на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

– Перед выходом на финал многоборья ты плакала?

– Заплакала в номере, потому что за три года я как‑то отстранилась от гимнастики, а тут за два месяца настолько в нее углубилась, убрала все лишнее. Видимо, напряг эмоциональный. Был турнир в Париже, потом на чемпионате России отбор на чемпионат мира. И самый главный выход – и у меня нет эмоций, я не могу себя собрать. Настроения выйти и порвать не было. Я вышла спокойно, потому что поплакала. Заплакала потом после выступления за кулисами. Это целая жизнь. Знатные эмоциональные качели.

– Ты в Джакарту летела выиграть или участвовать?

– Всегда надо ехать за первым местом, но в нашем случае, когда мы три года отсутствовали на международной арене, я не ставила себе целей по медалям. Поэтому была очень удивлена цифре «один». Один из самый ярких моментов в моей жизни!

С опытом я научилась проигрывать. На соревнованиях я не боялась проиграть. У меня проблемы с бревном. Там есть не только техническая ошибка, но и дело в психологии. После бревна подумала, что «золото» пролетает, но после очень хорошей оценки поняла, что не все потеряно. Я не расслабилась. На вольные я шла с мыслью чисто отработать свою программу. Я довольна ей, – сказала Мельникова.