  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Мельникова о многоборье на чемпионате мира: «Заплакала после выступления за кулисами. Знатные эмоциональные качели»
0

Мельникова о многоборье на чемпионате мира: «Заплакала после выступления за кулисами. Знатные эмоциональные качели»

Ангелина Мельникова рассказала об эмоциональных качелях на чемпионате мира.

Россиянка завоевала два золота и серебро на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

– Перед выходом на финал многоборья ты плакала?

– Заплакала в номере, потому что за три года я как‑то отстранилась от гимнастики, а тут за два месяца настолько в нее углубилась, убрала все лишнее. Видимо, напряг эмоциональный. Был турнир в Париже, потом на чемпионате России отбор на чемпионат мира. И самый главный выход – и у меня нет эмоций, я не могу себя собрать. Настроения выйти и порвать не было. Я вышла спокойно, потому что поплакала. Заплакала потом после выступления за кулисами. Это целая жизнь. Знатные эмоциональные качели.

– Ты в Джакарту летела выиграть или участвовать?

– Всегда надо ехать за первым местом, но в нашем случае, когда мы три года отсутствовали на международной арене, я не ставила себе целей по медалям. Поэтому была очень удивлена цифре «один». Один из самый ярких моментов в моей жизни!

С опытом я научилась проигрывать. На соревнованиях я не боялась проиграть. У меня проблемы с бревном. Там есть не только техническая ошибка, но и дело в психологии. После бревна подумала, что «золото» пролетает, но после очень хорошей оценки поняла, что не все потеряно. Я не расслабилась. На вольные я шла с мыслью чисто отработать свою программу. Я довольна ей, – сказала Мельникова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАнгелина Мельникова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Ангелина Мельникова: «Выступлю на клубных соревнованиях в Германии и потом уже возьму отпуск»
27 октября, 16:14
Мельникова о поздравлениях от Хоркиной: «Отправила целое видео. Она и перед соревнованиями желает всегда удачи, очень поддерживает меня»
27 октября, 06:51
Ангелина Мельникова о самой ценной медали ЧМ-2025: «Многоборье. Она была самой яркой по эмоциям, самой неожиданной, первой»
27 октября, 06:30
Главные новости
Ангелина Мельникова: «У меня мечта с детства – просто стать хорошей гимнасткой. Ощущения величия нет»
сегодня, 13:27
Маринов о нейтральном статусе: «Посчитал, что в нынешних условиях не предам страну выступлением на ЧМ»
сегодня, 12:39
Даниел Маринов: «Во время чемпионата мира виделся с ребятами из болгарской сборной. Они меня поддерживали»
сегодня, 09:46
Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева
вчера, 14:37
Маринов о чемпионате мира: «Больше всего общались с американцами. Они прекрасно понимают, что вмешивать политику неправильно»
вчера, 09:03
Ангелина Мельникова: «Выступлю на клубных соревнованиях в Германии и потом уже возьму отпуск»
27 октября, 16:14
Никита Нагорный: «Маринов – человек с большой буквы. Таким всегда по жизни и Господь Бог помогает»
27 октября, 12:13
Ирина Винер: «Надеемся, что санкции снимут в ближайшем будущем и нейтральный статус нашим спортсменам более не понадобится»
27 октября, 11:35
Ангелина Мельникова считает, что не станет хорошим тренером: «Для меня тренер – это герой с огромным стальным характером и выдержкой внутри. Я не такая»
27 октября, 09:44
Ангелина Мельникова: «Проблему РПП в гимнастике как-то надо решать. И тренеры, и специалисты должны за этим следить»
27 октября, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21