0

Ангелина Мельникова: «Выступлю на клубных соревнованиях в Германии и потом уже возьму отпуск»

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о планах на концовку сезона.

Россиянка завоевала два золота и серебро на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

– Еще один российский призер ЧМ-2025 Даниел Маринов сказал, что первым делом в России «хлопнет борща». Какие у вас пожелания?

– У меня то же самое. В Джакарте была специфичная еда, все довольно острое. Соскучилась по нашему климату. Я не очень люблю жаркую погоду, тем более когда высокая влажность. Некомфортно себя чувствую при таких условиях. Лучше холодно, чем жарко.

– Какие планы сейчас? Планируете отдохнуть?

– Сейчас поеду в Воронеж – мой родной город. Увижусь с родителями, любимым тренером, она меня очень ждет. Потом вернусь в Москву на базу, буду готовиться к клубным соревнованиям в Германии. Выступлю там и потом уже возьму отпуск, – сказала Мельникова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoАнгелина Мельникова
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Мельникова о поздравлениях от Хоркиной: «Отправила целое видео. Она и перед соревнованиями желает всегда удачи, очень поддерживает меня»
сегодня, 06:51
Ангелина Мельникова о самой ценной медали ЧМ-2025: «Многоборье. Она была самой яркой по эмоциям, самой неожиданной, первой»
сегодня, 06:30
«Очень хорошо, что не было Байлс. Тогда надо было бы бороться сразу за второе и третье места». Пасека о чемпионате мира
25 октября, 12:34
Главные новости
Никита Нагорный: «Маринов – человек с большой буквы. Таким всегда по жизни и Господь Бог помогает»
сегодня, 12:13
Ирина Винер: «Надеемся, что санкции снимут в ближайшем будущем и нейтральный статус нашим спортсменам более не понадобится»
сегодня, 11:35
Ангелина Мельникова считает, что не станет хорошим тренером: «Для меня тренер – это герой с огромным стальным характером и выдержкой внутри. Я не такая»
сегодня, 09:44
Ангелина Мельникова: «Проблему РПП в гимнастике как-то надо решать. И тренеры, и специалисты должны за этим следить»
сегодня, 09:38
Лала Крамаренко: «Жду нейтральный статус. Надеюсь, удастся получить его»
сегодня, 09:07
Маринов о чемпионате мира: «Запомнилось общение с ребятами из других стран. Все к нам очень тепло относились»
сегодня, 08:18
Мельникова о поздравлениях от Хоркиной: «Отправила целое видео. Она и перед соревнованиями желает всегда удачи, очень поддерживает меня»
сегодня, 06:51
Ангелина Мельникова о самой ценной медали ЧМ-2025: «Многоборье. Она была самой яркой по эмоциям, самой неожиданной, первой»
сегодня, 06:30
Ангелина Мельникова: «Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре»
вчера, 09:42
Ангелина Мельникова: «Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м. В принципе, чувствую себя хорошо»
вчера, 06:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21