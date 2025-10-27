Ангелина Мельникова: «Выступлю на клубных соревнованиях в Германии и потом уже возьму отпуск»

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о планах на концовку сезона.

Россиянка завоевала два золота и серебро на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

– Еще один российский призер ЧМ-2025 Даниел Маринов сказал, что первым делом в России «хлопнет борща». Какие у вас пожелания?

– У меня то же самое. В Джакарте была специфичная еда, все довольно острое. Соскучилась по нашему климату. Я не очень люблю жаркую погоду, тем более когда высокая влажность. Некомфортно себя чувствую при таких условиях. Лучше холодно, чем жарко.

– Какие планы сейчас? Планируете отдохнуть?

– Сейчас поеду в Воронеж – мой родной город. Увижусь с родителями, любимым тренером, она меня очень ждет. Потом вернусь в Москву на базу, буду готовиться к клубным соревнованиям в Германии. Выступлю там и потом уже возьму отпуск, – сказала Мельникова.