  • Чемпион мира Асил: «Я жду, когда смогу соревноваться с российскими спортсменами, мы очень скучаем по России. Они самые сильные в Европе»
0

Турецкий гимнаст Адем Асил заявил, что рад возвращению российских спортсменов.

Асил – чемпион мира 2022 года в упражнении на кольцах. В начале октября он вне конкурса выступил на чемпионате России по спортивной гимнастике в Сириусе. 

«Я доволен своим выступлением, сумел исправить некоторые ошибки, но мог бы лучше выполнить приземление. У меня все еще есть время исправить ошибки и быть более готовым к чемпионату мира.

Конечно, я жду, когда смогу соревноваться с российскими спортсменами в рамках международных соревнований, мы очень скучаем по России. Они самые сильные в Европе, поэтому без них соревнования немного не те. Поэтому, на мой взгляд, это очень хорошо, что мы снова начинаем вместе соревноваться и идти вверх.

Мне не хватало российских спортсменов на последних Олимпийских играх, потому что без них уровень спортивной гимнастики снижается. Они очень сильны и постоянно поднимают планку в борьбе. Без них немного скучнее, но с китайскими и японскими спортсменами тоже было неплохо.

Однако, думаю, что с россиянами соревнования станут снова такими же сильными, как раньше», — сказал Асил. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Адем Асил
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
сборная Турции
ТАСС
