Ангелина Мельникова: «Мне уже 25 лет, поэтому побаливают ноги. Я заматываю их бинтами не из-за травм, а чтобы обезопасить себя от них»

Мельникова объяснила, почему выходит на старты с забинтованными ногами.

Накануне она победила в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Сириусе.

«Мне уже все-таки 25 лет, поэтому побаливают ноги. И я заматываю их бинтами не из-за травм, а чтобы обезопасить себя от них. Да и я сама такая спортсменка нежная, когда чуть побаливает, я сразу заматываю.

Да, я себя немного берегу перед чемпионатом мира. У меня была задача на чемпионате России выступить аккуратно», — сказала олимпийская чемпионка Токио-202 Ангелина Мельникова.