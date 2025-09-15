Дегтярев о золоте Мельниковой на турнире в Париже: «Важное событие, большое достижение. Впереди чемпионат мира в Индонезии, желаю новых побед»

Михаил Дегтярев поздравил гимнастку Мельникову с победой на Кубке вызова FIG.

Накануне олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова победила на международном турнире в Париже. Россиянка завоевала золото в финале соревнований FIG World Challenge Cup на бревне. Также на ее счету серебро в вольных упражнениях.

Мельникова участвовала в турнире в нейтральном статусе.

«Поздравляю Ангелину Мельникову с победой в финале FIG World Challenge Cup в Париже и блестящим возвращением на международную арену. Золото на бревне и серебро в вольных упражнениях – это не только большое личное достижение, но и важное событие для Федерации гимнастики России.

Победа Мельниковой после вынужденного четырехлетнего перерыва в международных состязаниях доказывает, что наша гимнастическая школа остается одной из лучших на планете. Впереди чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Желаю Ангелине и всем нашим гимнастам новых больших побед!», – заявил министр спорта России.