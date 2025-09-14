Валентина Родионенко: «Мельникову прекрасно приняли в Париже. Враждебного отношения к нам не было»

Тренер Ангелины Мельниковой заявила, что гимнастку прекрасно приняли в Париже.

В столице Франции проходил турнир FIG World Challenge Cup по спортивной гимнастике. Россиянка Мельникова завоевала золото на бревне и серебро в вольных упражнениях.

«Мельникову прекрасно приняли в Париже. Мне прислали фотографию из Франции, где на плакатах было изображение Ангелины. Это очень приятно, это дорогого стоит. Сами спортсмены и тренеры рады, что нас вернули на международную арену.

Может быть, у кого-то было антироссийское настроение, но никто в открытую не выступал этим. Ангелину прекрасно приняли с первого дня в Париже. Все-таки враждебного отношения к нам не было», – сказала главный тренер сборной России Валентина Родионенко .

Ранее сборная Украины решила бойкотировать соревнования из-за допуска Мельниковой.

«Когда никого нет, то что остается делать? Якобы бойкотировать данный турнир в Париже из-за участия Мельниковой. Пусть так и делают. Это говорит об их слабости, а не о силе. Вот и все, что я могу сказать об этом решении», – отметила Родионенко.