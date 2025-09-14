  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Валентина Родионенко: «Мельникову прекрасно приняли в Париже. Враждебного отношения к нам не было»
0

Валентина Родионенко: «Мельникову прекрасно приняли в Париже. Враждебного отношения к нам не было»

Тренер Ангелины Мельниковой заявила, что гимнастку прекрасно приняли в Париже.

В столице Франции проходил турнир FIG World Challenge Cup по спортивной гимнастике. Россиянка Мельникова завоевала золото на бревне и серебро в вольных упражнениях.

«Мельникову прекрасно приняли в Париже. Мне прислали фотографию из Франции, где на плакатах было изображение Ангелины. Это очень приятно, это дорогого стоит. Сами спортсмены и тренеры рады, что нас вернули на международную арену.

Может быть, у кого-то было антироссийское настроение, но никто в открытую не выступал этим. Ангелину прекрасно приняли с первого дня в Париже. Все-таки враждебного отношения к нам не было», – сказала главный тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ранее сборная Украины решила бойкотировать соревнования из-за допуска Мельниковой.

«Когда никого нет, то что остается делать? Якобы бойкотировать данный турнир в Париже из-за участия Мельниковой. Пусть так и делают. Это говорит об их слабости, а не о силе. Вот и все, что я могу сказать об этом решении», – отметила Родионенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная Украины жен
logoАнгелина Мельникова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Гимнастка Ангелина Мельникова взяла золото на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире в Париже
27сегодня, 15:54
Ангелина Мельникова квалифицировалась в три финала на FIG Challenge Cup в Париже
1сегодня, 08:11
Депутат Хамитов: «Отказ украинских гимнасток выходить на помост из-за участия россиянки – это не спорт, а политическая истерика»
34вчера, 13:05
Главные новости
Гимнастка Ангелина Мельникова взяла золото на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире в Париже
27сегодня, 15:54
Ангелина Мельникова квалифицировалась в три финала на FIG Challenge Cup в Париже
1сегодня, 08:11
Депутат Хамитов: «Отказ украинских гимнасток выходить на помост из-за участия россиянки – это не спорт, а политическая истерика»
34вчера, 13:05
Украинские гимнасты не выступят на турнире в Париже. Они планировали бойкот из-за участия россиянки Мельниковой
56вчера, 07:48
Арина Янковская: «Когда мне дали нейтральный статус, я была очень счастлива, появилась надежда»
вчера, 06:33
Мельникова о нейтральном статусе: «Некие сложности есть. Нужно будет думать не только о том, как сделать программы, но и о правилах поведения»
9 сентября, 20:43
Ангелина Мельникова получила шенгенскую визу для участия в турнире в Париже
29 сентября, 07:39
Валентина Родионенко: «Ковентри – человек Баха. Удастся ли ей повлиять на мнение членов МОК – большой вопрос»
38 сентября, 14:23
Ирина Винер: «Приморье – очень выгодное место, там много дружественных стран, где мы можем выступать вместе. У нас очень близкие отношения сейчас с Китаем»
27 сентября, 16:32
Гимнастка Луговских о работе тренером в Сингапуре: «На первом месте здесь учеба. Спортсменки не имеют права пропускать школу ни по какой причине»
16 сентября, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20