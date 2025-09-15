  • Спортс
1

Мельникова о выступлении на турнире в Париже: «Безразличие, которое подкрадывалось ко мне последние годы, исчезло одним мгновением»

Ангелина Мельникова заявила, что россиян ждут на международных турнирах.

Накануне гимнастка взяла золото на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире FIG World Challenge Cup в Париже.

«Всем привет из Парижа! Вот эти две медали отправляются домой. Спасибо всем за поддержку, она чувствовалась через экран, а зрители на трибунах так поддерживали! Я на сто процентов могу сказать, что нас все здесь ждут и мы готовы к большому возвращению», – сказала Мельникова.

«Это точно в копилку самых ярких моментов в жизни! 4 года отсутствия на международной арене, я столько ярких эмоций прожила за эти два дня. И волнения, и настороженности, и радости, и мурашки, и счастье, и расстройства, но безразличие, которое подкрадывалось ко мне последние годы, оно исчезло одним мгновением в этих, теперь уже сияющих от вдохновения, глазах!» – написала спортсменка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoАнгелина Мельникова
спортивная гимнастика
