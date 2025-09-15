  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Валентина Родионенко: «Мельникова показала хорошую гимнастику и точно будет бороться за медали на чемпионате мира»
Валентина Родионенко: «Мельникова показала хорошую гимнастику и точно будет бороться за медали на чемпионате мира»

Валентина Родионенко считает, что Ангелина Мельникова поборется за медали ЧМ.

Накануне гимнастка взяла золото на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире FIG World Challenge Cup в Париже. Чемпионат мира пройдет в октябре в Джакарте.

«Думаю, для нас ее выступление стоит назвать успешным. Тем более важно, что предстоит чемпионат мира, где мы выступим в нейтральном статусе. Ее выступление было прекрасным, учитывая, что практически три с лишним года Мельниковой не было на стартах на таком уровне.

Она справилась, может, ошиблась на брусьях, но это было из-за большого волнения, как ее примут в Европе. Учитывая, сами знаете, как там к нам относятся. В нашем виде спорта субъективное судейство, и она умница, справилась с таким давлением. Главное, что мы не опустили руки и работали в том режиме, как и всегда», – сказала старший тренер сборной России.

«Да, в Париже не выступали сильнейшие многоборки мира, там разыгрывались медали на отдельных снарядах. Но в столицу Франции приехали сильные гимнастки из той же Швейцарии и Германии, которые котируются на мировом уровне, поэтому Мельниковой пришлось конкурировать с весьма достойными соперницами.

Геля прекрасно выступила на бревне, у нее был хороший коэффициент трудности, победа на этом снаряде получилась достойной, она стала второй на брусьях после четвертого, по-моему, результата в квалификации. Мельникова показала хорошую гимнастику и точно будет бороться за медали на чемпионате мира.

Нам было очень важно, чтобы одна из лидеров сборной получила возможность выступить на международном старте за месяц до чемпионата мира. Мельникова не выступала на стартах такого уровня почти четыре года, и мы считаем ее возвращение успешным.

Не менее важно было узнать, что отношение к нашей спортсменке осталось таким же прекрасным, как было и раньше. Изображение Мельниковой было на афишах парижского турнира, ее отлично принимали болельщики на трибунах. А сами спортсмены и тренеры говорили – «как хорошо, что вы вернулись».

Мы рассчитываем, что наших спортсменов на главном старте года примут так же хорошо, как Ангелину Мельникову встретили в Париже», – добавила Родионенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoАнгелина Мельникова
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Валентина Родионенко
