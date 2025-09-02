«Отчасти это связано с боязнью, что Мельникова выиграет». Журова о готовности Украины сняться с турнира в Париже из-за участия россиянки

Светлана Журова высказалась о возможном бойкоте сборной Украины в гимнастике.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина сообщила , что команда может сняться с турнира FIG World Challenge Cup в Париже из-за участия россиянки Ангелины Мельниковой , получившей нейтральный статус.

«Отчасти это связано с боязнью, что она выиграет на соревнованиях. Но я думаю, что они просто отрабатывают повестку отмены россиян, она не снималась у них. Им нужно, чтобы кто-то из известных людей как по плану делал это постоянно, по-другому это невозможно. Известные люди у них должны реагировать на такие вещи, иначе их не поймут.

Некоторые федерации, как в плавании, начали лояльно относиться даже к тем ребятам, которые связаны с ЦСКА, понимают, что надуманная претензия от украинской стороны. А тут нужно было на весь мир покричать, тем более человек известный во всем мире.

Я думаю, что отчасти, к сожалению, Украина и другие страны используют политические моменты как недобросовестную конкуренцию. Завуалированно – про поддержку «Единой России». Но на самом деле недобросовестная конкуренция – меньше соперников, больше медалей», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике.