Экс-россиянка Дарья Варфоломеев стала 11-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Дарья Варфоломеев стала 11-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

На чемпионате мира-2025, который завершился сегодня в Рио-де-Жанейро, она завоевала пять золотых медалей: в личном многоборье, командном турнире, а также упражнениях с мячом, лентой и булавой.

Спортсменке 18 лет, ранее она одержала пять побед на ЧМ-2023 в Валенсии и одну на ЧМ-2022 в Софии. Представители сборной России в этих турнирах не участвовали.

Дарья родилась в Барнауле. Она переехала в Германию в 2018-м и с тех пор выступает за эту страну.

Рекорд по количеству побед на мировых первенствах принадлежит россиянке Дине Авериной – 18.

