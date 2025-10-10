Мельникова получила травму в преддверии чемпионата мира: «Буду уделять внимание восстановлению, но продолжу тренироваться в полную силу»

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о травме в преддверии чемпионата мира.

Соревнования пройдут в Джакарте с 19 по 25 октября.

«Сделала МРТ колена – оно дало о себе знать после соревнований в Париже. Конечно, переживала, потому что были подозрения на повреждение мениска и крестов.

В итоге – стрессовое повреждение головки малоберцовой кости. Не так страшно. Мне уже назначили лечение, и я буду уделять внимание восстановлению, но все же продолжу тренироваться в полную силу», – написала Мельникова.