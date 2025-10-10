Международная федерация гимнастики подтвердила заявки россиян на участие в чемпионате мира в Джакарте

FIG подтвердила заявки российских гимнастов на участие в чемпионате мира.

Турнир пройдет с 19 по 25 октября в индонезийской Джакарте. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

В составе сборной России на ЧМ отправятся гимнасты Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева.