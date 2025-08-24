Сергаева о сборной России по художественной гимнастике: «Большая часть сильнейших травмирована. Надеюсь, к январю они начнут входить в форму»

Татьяна Сергаева рассказала, что большая часть сильнейших гимнасток травмирована.

Полгода назад Сергаева стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. На этом посту она сменила Ирину Винер.

— Стратегия разработана, реализация также началась. Но сколько времени на это понадобится, я пока точно сказать не смогу. Надо проделать большой, титанический труд. Сильные спортсмены не возникают из ниоткуда, их надо выращивать, чем мы сейчас и занимаемся. Для этого я создала целую бригаду врачей и комплексно-научную группу. Собираем команду психологов, чтобы воспитать молодое поколение, которое будет заряжено на будущий результат.

— Насколько мне известно, эта ваша инициатива не всегда восторженно принималась личными тренерами спортсменок...

— Это правда. Объясню почему. Они привыкли работать в одном ключе, и это продолжалось десятилетиями. Но время движется вперед. Нельзя стоять на месте, используя прикладные подходы. Есть наука, есть разработки. Почему ими не воспользоваться, почему не помочь девочкам выйти на старт? Сейчас столько крутых методик, которые помогают девочкам собраться перед выходом и позволяют не перегорать на ковре.

— Когда вы начали внедрять все это, ту же КНГ, мониторинг состояния организма, то получили определенные цифры, оценки. Насколько они были неожиданны?

— Я приблизительно понимала, что происходит. Но некоторые пункты оказались неожиданно плохими. Конкретику сейчас давать не буду.

— Эти плохие пункты решаемы в среднесрочной перспективе?

— Очень надеюсь, что да. Если не вдаваться в детали — большая часть наших сильнейших гимнасток оказалась травмирована. Сейчас спортсменки находятся на реабилитации. Надеюсь, что к следующему году, по крайней мере к январю, они начнут входить в форму.

— Гимнастки сами не понимали, что у них есть проблемы?

— Нет, они понимали, но не понимали, насколько глубокие. Где-то что-то болело, но, когда мы начали обследовать очень глубоко, оказалось, что все серьезнее, чем предполагалось, — сказала Сергаева.