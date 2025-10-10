FIG о недопуске израильских гимнастов на ЧМ в Индонезии: «Признаем трудности, с которыми столкнулась принимающая сторона при организации»

В FIG отреагировали на недопуск израильских гимнастов к чемпионату мира.

Накануне стало известно, что правительство Индонезии приняло решение отказать израильтянам в визах из-за конфликта в секторе Газа. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 21 по 27 октября.

«FIG принимает к сведению решение правительства Индонезии не выдавать визы израильской делегации, зарегистрированной на 53-й чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября, и признает трудности, с которыми столкнулась принимающая страна при организации этого мероприятия.

FIG надеется, что в кратчайшие сроки будут созданы условия, в которых спортсмены всего мира смогут безопасно и спокойно заниматься спортом», – заявили в международной федерации.