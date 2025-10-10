0

Российские гимнасты отправятся в Джакарту на чемпионат мира 13 октября

Российские гимнасты вылетят в Джакарту, где пройдет ЧМ, 13 октября.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 октября. Россияне допущены к нему в нейтральном статусе.

«Команда вылетит в Джакарту днем 13 октября с пересадкой в Абу-Даби. Утром 14 октября спортсмены приземлятся в Джакарте», – сообщил источник ТАСС.

В составе сборной России на ЧМ – гимнасты Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
ТАСС
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
