Сергаева об иностранных соперницах: «Трудность тела у них очень высокая, в этом мы пока отстаем»

Сергаева рассказала, в чем российские гимнастки отстают от иностранных соперниц.

— Многие личницы после консультаций с вами приняли решение изменить свои программы. Почему это потребовалось?

— Изначально переделка программ потребовалась, потому что у нас в сборной внимания артистике практически не уделялось. Следующий этап (в силу того, что я слежу за международной ареной, стараюсь находить там что-то новое) — выполнение правильности так называемых эмок, элементов мастерства. Многие эмки, которые делали наши гимнастки, выполнялись с ошибками. Сейчас следующий этап, девушки в курсе — мы будем накручивать сложность тела. Потому что бригада DB у нас хромает. И мы сейчас над этим очень плотно начнем работать, потому что предела совершенству нет.

— С DA все в порядке?

— Да-да, сейчас уже намного лучше, по крайней мере, наши судьи эту тему очень серьезно проработали. Мне очень понравились результаты. На всех контрольных тренировках они очень четко, въедливо говорили, что нам засчитают, что нет. Надеюсь, сейчас то же самое будет с бригадой DB. Но это займет чуть больше времени, потому что речь про элементы тела. И некоторым новым элементам, которые ранее у нас не присутствовали в программах, придется обучать гимнасток с нуля.

— Сейчас идет чемпионат мира. Что скажете о программах лидеров?

— Они все очень серьезно накручивают трудность тела, немного даже жертвуя, может быть, артистикой. Но трудность тела очень высокая, в этом мы пока отстаем.

— Трудность тела предполагает здоровое тело.

— Именно. В тех программах, которые мы делали в прошлом году, было вращение в задних, элементы на гибкость спины и так далее. Сейчас все ушло во вращения — фуэте, поворот панше, поворот Раффаэли, который мы называем «собакой». Очень сложный поворот, но куда деваться — повороты сейчас «стоят» очень дорого. И если мы хотим выходить на нужный уровень, приходится его учить. А наши, чисто российские элементы «слегка» обесценились. Поэтому приходится перестраиваться, — сказала главный тренер сборной России Татьяна Сергаева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
