Чемпионат мира по художественной гимнастике. Варфоломеев и Раффаэли победили в отдельных видах, Китай и Украина взяли золото в групповых упражнениях
24 августа проходит заключительный день соревнований в Рио-де-Жанейро. Российские спортсменки не принимают участия.
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Обруч
1. София Раффаэли (Италия) – 30,650
2. Стиляна Николова (Болгария) – 29,950
3. Анастасия Симакова (Германия) – 29,400
Мяч
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 29,850
2. Рин Киз (США) – 28,750
3. София Раффаэли (Италия) – 28,750
Булава
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 31,700
2. Амалия Лика (Румыния) – 29,000
3. Стиляна Николова (Болгария) – 28,800
Лента
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 30,250
2. Стиляна Николова (Болгария) – 29,800
3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,100
3 мяча и 2 обруча, групповые упражнения
1. Украина – 28,650
2. Бразилия – 28,550
3. Китай – 28,350
5 лент, групповые упражнения
1. Китай – 27,550
2. Япония – 26,650
3. Испания – 25,950