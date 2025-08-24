  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Чемпионат мира по художественной гимнастике. Варфоломеев и Раффаэли победили в отдельных видах, Китай и Украина взяли золото в групповых упражнениях
0

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Варфоломеев и Раффаэли победили в отдельных видах, Китай и Украина взяли золото в групповых упражнениях

Дарья Варфоломеев и София Раффаэли победили на ЧМ по художественной гимнастике.

24 августа проходит заключительный день соревнований в Рио-де-Жанейро. Российские спортсменки не принимают участия.

Чемпионат мира по художественной гимнастике

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Обруч

1. София Раффаэли (Италия) – 30,650

2. Стиляна Николова (Болгария) – 29,950

3. Анастасия Симакова (Германия) – 29,400

Мяч

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 29,850

2. Рин Киз (США) – 28,750

3. София Раффаэли (Италия) – 28,750

Булава

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 31,700

2. Амалия Лика (Румыния) – 29,000

3. Стиляна Николова (Болгария) – 28,800

Лента

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 30,250

2. Стиляна Николова (Болгария) – 29,800

3. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,100

3 мяча и 2 обруча, групповые упражнения

1. Украина – 28,650

2. Бразилия – 28,550

3. Китай – 28,350

5 лент, групповые упражнения

1. Китай – 27,550

2. Япония – 26,650

3. Испания – 25,950

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
художественная гимнастика
чм по художественной гимнастике
logoсборная Болгарии по художественной гимнастике
сборная США (художественная гимнастика)
logoсборная Италии по художественной гимнастике
logoДарья Варфоломеев
logoсборная Германии по художественной гимнастике
Анастасия Симакова
Рин Киз
Стиляна Николова
logoСофия Раффаэли
logoсборная Японии по художественной гимнастике
сборная Китая (художественная гимнастика)
logoсборная Испании по художественной гимнастике
Таисия Онофрийчук
logoсборная Украины (художественная гимнастика)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Экс-россиянка Дарья Варфоломеев стала 11-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
9вчера, 20:21
Сергаева об иностранных соперницах: «Трудность тела у них очень высокая, в этом мы пока отстаем»
вчера, 07:43
Сергаева о сборной России по художественной гимнастике: «Большая часть сильнейших травмирована. Надеюсь, к январю они начнут входить в форму»
вчера, 07:24
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Япония выиграла командное многоборье, Бразилия – 2-я
вчера, 06:32
Артур Далалоян не подавал заявку на получение нейтрального статуса
123 августа, 13:33
Родионенко о возвращении гимнастов: «У нас субъективное судейство. А среди судей – половина из Европы, которая нас не очень любит»
23 августа, 06:46
Экс-россиянка Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике
23 августа, 06:40
Татьяна Сергаева о Кубке сильнейших: «Горносько – кумир для наших девчонок. Верю, что наша молодежь еще даст жару»
22 августа, 20:17
Горносько о победах белорусских гимнасток: «Сегодня так, а завтра может быть по-другому, это спорт. Здорово, что есть конкуренция, борьба»
22 августа, 17:18
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Горносько победила в булавах, мяче и ленте, Салос – в обруче
22 августа, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20