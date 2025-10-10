  • Спортс
Гимнаст Маринов: «К чемпионату мира буду в лучшей форме, чем на чемпионате России. Хочется показать, что не просто так поехали»

Гимнаст Даниел Маринов рассчитывает показать лучшую форму на чемпионате мира.

19-25 октября в Джакарте (Индонезия) пройдет ЧМ по спортивной гимнастике, где россияне выступят в нейтральном статусе.

«К чемпионату мира буду в лучшей форме, чем на чемпионате России. Ни разу не выступал два соревнования подряд, впервые для меня. После чемпионата России отдохнул один день, но состояние у меня нормальное.

На чемпионате мира я мотивирую себя тем, чтобы не было такого, чтобы говорили о приезде нейтральных спортсменов. Хочется показать, что не просто так поехали. Но у меня нет больших целей. Это мои первые большие соревнования, тем более такого масштаба. Хочется почувствовать атмосферу, пообщаться и выступить достойно», – сказал чемпион России Маринов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Даниел Маринов
logoсборная России по спортивной гимнастике
