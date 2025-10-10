Чемпионка мира в прыжках на батуте Яна Лебедева будет выступать за Беларусь
Российская батутистка Яна Лебедева будет представлять Беларусь.
Соответствующая информация содержится в профиле спортсменки на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
23-летняя Лебедева – чемпионка мира 2021 года в командном многоборье, также на ее счету две золотые медали чемпионата Европы.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: FIG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости