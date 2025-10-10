Чемпионка мира в прыжках на батуте Яна Лебедева будет выступать за Беларусь

Российская батутистка Яна Лебедева будет представлять Беларусь.

Соответствующая информация содержится в профиле спортсменки на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

23-летняя Лебедева – чемпионка мира 2021 года в командном многоборье, также на ее счету две золотые медали чемпионата Европы.