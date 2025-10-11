  • Спортс
Рощина о чемпионате мира: «Программа у меня вполне достойная для такого уровня. Я думаю, все должно пройти гладко»

Гимнастка Людмила Рощина заявила, что подготовила достойную программу перед ЧМ.

19-25 октября в Джакарте (Индонезия) пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике, где россияне выступят в нейтральном статусе.

«Это мои первые международные старты, немножко волнительно, но мы все этого очень долго ждали. Очень хочется туда поехать, интересно, какие будут там ощущения. Думаю, все будет хорошо.

Программа у меня вполне достойная для такого уровня. Я думаю, все должно пройти гладко, мы работаем. У меня акцент на брусья и вольные упражнения. Бревно и опорный прыжок надо сделать просто гладко, саму работу.

Тренировки проходят хорошо. Уже там, на чемпионате мира, я думаю, будет полегче, так как включится адреналин. Сейчас немножко сложно, так как накатываем программы, все комбинации делаем. Но подготовка идет хорошо и не так тяжело.

В Индонезии у нас будет несколько дней, чтобы просто потренироваться, почувствовать все снаряды. Настрой отличный», – сказала 17-летняя Рощина, которая в этом сезоне стала призером чемпионата России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Людмила Рощина
спортивная гимнастика
