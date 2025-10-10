Дина Аверина: «Спорт воспитал так, что не надо доверять никому. Все добрые, говорят тебе в лицо одно, но в любой момент – нож в спину»

Дина Аверина заявила, что спорт научил ее не доверять людям.

«Я могу со всеми найти общий язык, но как спортсменка все равно буду держаться подальше. Почему я так решила? Я очень сложно завожу друзей.

Спорт воспитал так, что не надо доверять никому. Все добрые, ласковые, говорят тебе в лицо одно, а за спиной – совсем другое. И в любой момент – нож в спину», – сказала 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике в реалити-шоу «Ставка на любовь».