Чемпионат мира по художественной гимнастике. Япония выиграла командное многоборье, Бразилия – 2-я
Япония выиграла командное многоборье на ЧМ по художественной гимнастике.
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Командное многоборье
1. Япония – 55,550
2. Бразилия – 55,250
3. Испания – 54,750
4. Китай – 53,250
5. Израиль – 53,150
6. Болгария – 53,150
7. Польша – 52,700
8. Германия – 51,800
9. Украина – 51,200
10. Франция – 50,300
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
