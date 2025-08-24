0

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Япония выиграла командное многоборье, Бразилия – 2-я

Япония выиграла командное многоборье на ЧМ по художественной гимнастике.

Чемпионат мира по художественной гимнастике

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Командное многоборье

1. Япония – 55,550

2. Бразилия – 55,250

3. Испания – 54,750

4. Китай – 53,250

5. Израиль – 53,150

6. Болгария – 53,150

7. Польша – 52,700

8. Германия – 51,800

9. Украина – 51,200

10. Франция – 50,300

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
сборная Израиля (художественная гимнастика)
результаты
сборная Бразилии жен
сборная Польши
художественная гимнастика
чм по художественной гимнастике
сборная Японии по художественной гимнастике
сборная Китая (художественная гимнастика)
сборная Испании по художественной гимнастике
сборная Франции жен
сборная Болгарии по художественной гимнастике
сборная Украины (художественная гимнастика)
сборная Германии по художественной гимнастике
