  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Горносько победила в булавах, мяче и ленте, Салос – в обруче
0

Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Горносько победила в булавах, мяче и ленте, Салос – в обруче

Белоруска Горносько взяла три золота на Кубке сильнейших в Москве.

Алина Горносько победила в булавах, ленте и мяче, ее соотечественница Анастасия Салос – в обруче. 

Художественная гимнастика

Кубок сильнейших

Москва

Мяч

1. Алина Горносько (Беларусь) – 30,700

2. Анастасия Салос (Беларусь) – 30,200

3. Милена Щенятская (Россия) – 28,900

Булавы

1. Алина Горносько (Беларусь) – 30,400

2. Дарья Ткачева (Беларусь) – 29,750

3. Ульяна Янус (Россия) – 28,750

Лента

1. Алина Горносько (Беларусь) – 30,100

2. Владислава Николаенко (Россия) – 29,000

3. Дарья Веренич (Беларусь) – 28,200

Обруч

1. Анастасия Салос (Беларусь) – 31,200

2. Мария Борисова (Россия) – 30,800

3. Ульяна Янус (Россия) – 29,700

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Дарья Веренич
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
Милена Щенятская
logoАлина Горносько
Владислава Николаенко
Ульяна Янус
logoсборная Беларуси (художественная гимнастика)
Мария Борисова
logoАнастасия Салос
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Татьяна Сергаева о Кубке сильнейших: «Горносько – кумир для наших девчонок. Верю, что наша молодежь еще даст жару»
сегодня, 20:17
Горносько о победах белорусских гимнасток: «Сегодня так, а завтра может быть по-другому, это спорт. Здорово, что есть конкуренция, борьба»
сегодня, 17:18
Симона Байлс допустила, что выступит на Олимпиаде-2028: «Никогда не говори никогда»
сегодня, 12:20
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Белоруска Горносько победила в многоборье, Борисова – 3-я
1вчера, 16:40
Художественная гимнастика. Чемпионат мира-2025. Варфоломеев лидирует в квалификации, Николова – 2-я, Онофрийчук – 3-я
1вчера, 14:18
Российские гимнасты в сентябре планируют выступить на этапе FIG World Challenge Cup в Венгрии
вчера, 08:55
Тренер по гимнастике из США приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления сексуального характера против детей
319 августа, 06:40
Ангелина Мельникова: «На соревнованиях в Париже планирую делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы»
18 августа, 20:38
Ангелина Мельникова в сентябре выступит на турнире FIG World Challenge Cup в Париже
18 августа, 07:15
Ангелина Мельникова: «В Китае впервые совместила пляжный и активный отдых. Отличная страна для путешествий»
16 августа, 07:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20