Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Горносько победила в булавах, мяче и ленте, Салос – в обруче

Белоруска Горносько взяла три золота на Кубке сильнейших в Москве.

Алина Горносько победила в булавах, ленте и мяче, ее соотечественница Анастасия Салос – в обруче. Художественная гимнастика Кубок сильнейших Москва Мяч 1. Алина Горносько (Беларусь) – 30,700 2. Анастасия Салос (Беларусь) – 30,200 3. Милена Щенятская (Россия) – 28,900 Булавы 1. Алина Горносько (Беларусь) – 30,400 2. Дарья Ткачева (Беларусь) – 29,750 3. Ульяна Янус (Россия) – 28,750 Лента 1. Алина Горносько (Беларусь) – 30,100 2. Владислава Николаенко (Россия) – 29,000 3. Дарья Веренич (Беларусь) – 28,200 Обруч 1. Анастасия Салос (Беларусь) – 31,200 2. Мария Борисова (Россия) – 30,800 3. Ульяна Янус (Россия) – 29,700