Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Горносько победила в булавах, мяче и ленте, Салос – в обруче
Белоруска Горносько взяла три золота на Кубке сильнейших в Москве.
Алина Горносько победила в булавах, ленте и мяче, ее соотечественница Анастасия Салос – в обруче.
Художественная гимнастика
Кубок сильнейших
Москва
Мяч
1. Алина Горносько (Беларусь) – 30,700
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 30,200
3. Милена Щенятская (Россия) – 28,900
Булавы
1. Алина Горносько (Беларусь) – 30,400
2. Дарья Ткачева (Беларусь) – 29,750
3. Ульяна Янус (Россия) – 28,750
Лента
1. Алина Горносько (Беларусь) – 30,100
2. Владислава Николаенко (Россия) – 29,000
3. Дарья Веренич (Беларусь) – 28,200
Обруч
1. Анастасия Салос (Беларусь) – 31,200
2. Мария Борисова (Россия) – 30,800
3. Ульяна Янус (Россия) – 29,700
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
