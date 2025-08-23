  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Экс-россиянка Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике
0

Экс-россиянка Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике

Варфоломеев выиграла многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Варфоломеев родилась в Барнауле, но в 12 лет переехала в Германию.

Чемпионат мира по художественной гимнастике

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Многоборье

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 121,900

2. Стиляна Николова (Болгария) – 119,300

3. София Раффаэли (Италия) – 117,950

4. Таисия Онофрийчук (Украина) – 117,400

5. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 114,650

6. Анастасия Симакова (Германия) – 114,300

7. Рин Киз (США) – 112,650

8. Ева Брезалиева (Болгария) – 112,200

9. Барбара Домингос (Бразилия) – 112,200

10. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) – 110,900

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
