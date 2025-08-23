Экс-россиянка Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике
Варфоломеев выиграла многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Варфоломеев родилась в Барнауле, но в 12 лет переехала в Германию.
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Многоборье
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 121,900
2. Стиляна Николова (Болгария) – 119,300
3. София Раффаэли (Италия) – 117,950
4. Таисия Онофрийчук (Украина) – 117,400
5. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 114,650
6. Анастасия Симакова (Германия) – 114,300
7. Рин Киз (США) – 112,650
8. Ева Брезалиева (Болгария) – 112,200
9. Барбара Домингос (Бразилия) – 112,200
10. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) – 110,900
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости