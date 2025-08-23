Родионенко о возвращении гимнастов: «У нас субъективное судейство. А среди судей – половина из Европы, которая нас не очень любит»

Родионенко назвала главную проблему после возвращения гимнастов на турниры.

«В спортивной гимнастике остается субъективное судейство, это же не плавание, где секундомер нажал и выявил, кто сильнейший. И среди судей – половина из Европы, которая нас, мягко говоря, не очень любит.

Я субъективное судейство ставлю на первое место, а после него уже длительное отсутствие международного опыта. Сядут шесть человек в судейской бригаде, и половина будет из европейских стран», – рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Российские гимнасты выступят на Кубке вызова в Париже, который пройдет 13 и14 сентября.