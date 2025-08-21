Российские гимнасты в сентябре планируют выступить на этапе FIG World Challenge Cup в Венгрии

Российские гимнасты заявились на международный турнир в Венгрии в сентябре.

Этап FIG World Challenge Cup пройдет с 26 по 28 сентября в венгерском Сомбатхее.

«Мы попробуем кого-нибудь туда отправить. Сейчас у нас нет окончательного решения. Но мы надеемся, что кого-то мы отправим из тех, кто допущен. Пока нет конкретных фамилий, но мы заявились на соревнования», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

С 13 по 14 августа в Париже пройдет этап FIG World Challenge Cup, в котором примет участие олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

А Россия и правда возвращается в спорте: до конца года еще 10+ ЧМ с нашими