  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Федерация гимнастики России отозвала из CAS иски против FIG, поданные из-за отказов в нейтральном статусе («СЭ»)
0

Федерация гимнастики России отозвала из CAS иски против FIG, поданные из-за отказов в нейтральном статусе («СЭ»)

ФГР отозвала иски против Международной федерации гимнастики, поданные в CAS.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Спортивного арбитражного суда. 

12 августа был подписан приказ о прекращении производства по восьми апелляциям, которые Федерация гимнастики России (ФГР) подавала весной из-за отказов спортсменам и тренерам в нейтральном статусе.

Апелляции подавали восемь представителей сборной России: Лала Крамаренко, Милена Щенятская, Владислава Шаронова, Карина Киреева (все – художественная гимнастика), Кирилл Гашков (спортивная гимнастика), а также тренеры Марина Стяжкина, Валентин Суходольский (оба – спортивная гимнастика) и Татьяна Грибкова (художественная гимнастика). 

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Марина Стяжкина
отстранение и возвращение России
logoсборная России (художественная гимнастика)
ФГР
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoСпорт-Экспресс
logoCAS
Лала Крамаренко
Владислава Шаронова
Татьяна Грибкова
Кирилл Гашков
Карина Киреева
Валентин Суходольский
Милена Щенятская
FIG
спортивная гимнастика
художественная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Российские батутисты поедут на чемпионат мира в Испании в полном составе
вчера, 10:59
Татьяна Сергаева получила нейтральный статус. Она главный тренер сборной России по художественной гимнастике
12 августа, 18:00
«Приносил порно и учил целоваться». Тренера по акробатическому рок-н-роллу обвинили в изнасиловании несовершеннолетних
8811 августа, 12:22
Лала Крамаренко: «Я всегда перед выходом на площадку говорила себе: «С Богом». И Ирина Винер сзади говорила: «Бог помогает сильным». Это помогало собраться»
110 августа, 06:40
Крамаренко о недопуске на Олимпиаду-2024: «Год назад я вообще не могла об этом говорить, сразу слезы. Жду, дадут ли мне нейтральный статус»
19 августа, 20:58
Давид Белявский: «На международной арене соревноваться не планирую. Выступаю в большей степени для себя и для зрителей»
4 августа, 13:38
Шаталина о серебре Дины Авериной на ОИ-2020: «Была установка – Россия не должна быть чемпионом. Все было сделано для того, чтобы забрать у нас золото»
4728 июля, 15:50
Шаталина о разладе с Винер: «Не могу, когда кричат, когда обижают пожилых людей. Когда повышают на тебя голос при учениках – это самое большое оскорбление»
428 июля, 15:31
Вера Шаталина: «Винер считала, что только она может сделать хорошо и правильно. Недоверие сломало наши отношения, хотя я любила ее и уважала»
128 июля, 15:17
Шаталина о прекращении работы с гимнастками Авериными: «Нашему разрыву очень помогла Винер, которая все время не очень лестно обо мне отзывалась в присутствии учеников»
228 июля, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
147 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20