Федерация гимнастики России отозвала из CAS иски против FIG, поданные из-за отказов в нейтральном статусе («СЭ»)

ФГР отозвала иски против Международной федерации гимнастики, поданные в CAS.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Спортивного арбитражного суда.

12 августа был подписан приказ о прекращении производства по восьми апелляциям, которые Федерация гимнастики России (ФГР) подавала весной из-за отказов спортсменам и тренерам в нейтральном статусе.

Апелляции подавали восемь представителей сборной России: Лала Крамаренко, Милена Щенятская, Владислава Шаронова, Карина Киреева (все – художественная гимнастика), Кирилл Гашков (спортивная гимнастика), а также тренеры Марина Стяжкина, Валентин Суходольский (оба – спортивная гимнастика) и Татьяна Грибкова (художественная гимнастика).

