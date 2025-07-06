Прыжки на батуте. Кубок мира. Бладцева и Заломин завоевали серебро, Лямина – бронзу
Россиянка Анжела Бладцева взяла серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте.
Соревнования проходят в португальской Коимбре. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Кубок мира по прыжкам на батуте
Коимбра, Португалия
Женщины
Индивидуальные прыжки
1. Екатерина Ершова (Беларусь) – 58,08
2. Анжела Бладцева (Россия) – 57,41
3. Фань Синюй (Китай) – 56,98
Акробатическая дорожка
1. Канди Бриер‑Ветийяр (Канада) – 26,100
2. Александра Эфраимоглу (Греция) – 25,400
3. Александра Лямина (Россия) – 25,400
Мужчины
Двойной минитрамп
1. Рубен Падильи (США) – 31,900
2. Михаил Заломин (Россия) – 30,000
3. Диого Кабрал (Португалия) – 29,600
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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