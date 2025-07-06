0

Прыжки на батуте. Кубок мира. Бладцева и Заломин завоевали серебро, Лямина – бронзу

Россиянка Анжела Бладцева взяла серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте.

Соревнования проходят в португальской Коимбре. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. 

Кубок мира по прыжкам на батуте

Коимбра, Португалия

Женщины

Индивидуальные прыжки

1. Екатерина Ершова (Беларусь) – 58,08

2. Анжела Бладцева (Россия) – 57,41

3. Фань Синюй (Китай) – 56,98

Акробатическая дорожка

1. Канди Бриер‑Ветийяр (Канада) – 26,100

2. Александра Эфраимоглу (Греция) – 25,400

3. Александра Лямина (Россия) – 25,400

Мужчины

Двойной минитрамп

1. Рубен Падильи (США) – 31,900

2. Михаил Заломин (Россия) – 30,000

3. Диого Кабрал (Португалия) – 29,600

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Прыжки на батуте
сборная России по прыжкам на батуте
logoАнжела Бладцева
результаты
Михаил Заломин
Александра Лямина
сборная России жен (прыжки на батуте)
Кубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Родионенко о травме гимнастки Глотовой: «Алена восстановилась и готовится к чемпионату России. Если она получит допуск от врачей, то выйдет выступать»
сегодня, 09:52
Валерий Алфосов: «Не исключаю, что Маринов успеет восстановиться к чемпионату мира»
сегодня, 08:23
Ангелина Мельникова: «Для меня самое важное сейчас – полноценно вернуться на международную арену и выступать на всех крупных стартах»
1сегодня, 08:12
Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Рощина победила в прыжке и на брусьях, Заика – на кольцах, другие результаты
1вчера, 18:32
Валерий Алфосов: «Сложно сказать, чего добьются наши гимнасты на ЧМ. Основная проблема – кого послать на этот турнир: у большинства нет нейтрального статуса»
вчера, 09:21
Виктория Листунова: «Восстановление после операции проходит хорошо. Хочется вернуться к чемпионату России и выступить хотя бы на одном-двух снарядах»
вчера, 08:06
Ангелина Мельникова: «Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира»
4 июля, 13:06
Людмила Рощина: «Хочу выступить на этапе Мирового вызова в Париже. Потом уже буду мечтать о чемпионате мира в Джакарте»
4 июля, 12:32
Валентина Родионенко: «После приезда Ватанабе нам пришли отказы в нейтральном статусе, хотя он обещал. Сейчас мы ждем исполком FIG в середине июля»
44 июля, 11:45
Спортивная гимнастика. Кубок сильнейших. Рощина победила в многоборье, Калмыкова – 2-я
14 июля, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
147 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
521 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото