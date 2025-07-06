Прыжки на батуте. Кубок мира. Бладцева и Заломин завоевали серебро, Лямина – бронзу

Россиянка Анжела Бладцева взяла серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте.

Соревнования проходят в португальской Коимбре. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Кубок мира по прыжкам на батуте Коимбра, Португалия Женщины Индивидуальные прыжки 1. Екатерина Ершова (Беларусь) – 58,08 2. Анжела Бладцева (Россия) – 57,41 3. Фань Синюй (Китай) – 56,98 Акробатическая дорожка 1. Канди Бриер‑Ветийяр (Канада) – 26,100 2. Александра Эфраимоглу (Греция) – 25,400 3. Александра Лямина (Россия) – 25,400 Мужчины Двойной минитрамп 1. Рубен Падильи (США) – 31,900 2. Михаил Заломин (Россия) – 30,000 3. Диого Кабрал (Португалия) – 29,600