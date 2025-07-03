Тренер сборной России по прыжкам на батуте о международных стартах: «Отношение к бойкотам у нас было всегда отрицательное»

Тренер российских батутистов рассказал об отрицательном отношении к бойкотам.

– С нейтральными статусами у батутистов проблем нет?

– Никаких, но мы давно его получили, кто-то в прошлом году, кто-то этой зимой. Мы надеемся на изменения в ближайшее время, что сейчас больше спортсменов получат нейтральный статус, и на чемпионат мира мы повезем какую-никакую команду.

– Бойкот Федерации гимнастики России как-то повлиял на подготовку батутистов? Ведь вы присоединились к другим гимнастам.

– Да, мы поддержали их, но больше эмоционально. А так все решили, что нам все-таки нужно участвовать в соревнованиях. Мы думаем, что это правильное решение. И министр спорта Михаил Владимирович Дегтярев сказал, что надо участвовать... Мы следуем указаниям. Ну и это наше желание, естественно, – надо начинать выходить на международную арену.

– Как объяснить такую перемену?

– Мы в целом решение участвовать не меняли, отношение к бойкотам у нас было всегда отрицательное. Я просто надеюсь, что все положения о нейтральном статусе вскоре поменяются, потому что люди должны реально на вещи смотреть и реально оценивать нейтральность или ее отсутствие. Чтобы этот разговор пошел, а не как в прошлом году. Федерация, ее руководство очень сильно над этим работает, и думаю, какие-то новости будут в июле, – сказал Николай Макаров.