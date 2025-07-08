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Родионенко о встрече Дегтярева с главой FIG: «Не думаю, что министр сможет сильно на него повлиять. Не все зависит от Ватанабе»

Валентина Родионенко высказалась о встрече Дегтярева с главой FIG Ватанабэ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что прилетел в Швейцарию для серии международных встреч, в том числе с главой Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.

«Любая встреча на таком уровне по задумке несет положительные вещи. Ватанабе и к нам приезжал, но не думаю, что министр сможет сильно на него повлиять. Ватанабе и так очень хорошо относится к российской гимнастике, но не все от него зависит.

9 числа состоится очередное заседание исполкома, на котором будет подниматься вопрос о допуске наших спортсменов. Им необоснованно отказывают в нейтральном статусе, особенно неприятно, что лучшим спортсменам. FIG обещала, что будет пересматривать эти решения. Наверняка на встрече Дегтярева с Ватанабе эта тема тоже поднималась.

Есть неофициальная информация, что состав комиссии поменялся, поэтому определенные надежды у нас есть. Очень хочется попасть на личный чемпионат мира в сентябре, ждем хороших новостей», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
FIG
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoМихаил Дегтярев
спортивная гимнастика
Моринари Ватанабе
отстранение и возвращение России
logoсборная России по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко
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