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Глава Федерации гимнастики России Белозеров о нейтральных статусах: «Удовлетворены, что наши аргументы были приняты во внимание членами исполкома FIG»

В Федерации гимнастики России удовлетворены тем, что FIG приняла во внимание их аргументы в вопросе получения нейтральных статусов. 

Об этом заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.

«Мы находимся в постоянном контакте с руководством FIG. Удовлетворены, что наши аргументы были приняты во внимание членами исполкома.

Теперь нам предстоит детально изучить все принятые нашими коллегами решения, при этом мы будем и дальше прилагать все усилия для защиты интересов наших спортсменов.

Наша цель – полноценное участие в международных соревнованиях», – сказал Белозеров. 

«В ближайшее время Федерация гимнастики России планирует организовать консультации с тренерами и спортсменами по процедурам повторной подачи заявок и соблюдению новых требований Международной федерации гимнастики», – цитирует Белозерова «Р-Спорт». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
художественная гимнастика
ТАСС
спортивная гимнастика
Федерация гимнастики России
Олег Белозеров
FIG
Р-Спорт
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