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Дегтярев об уходе Канаевой и Капрановой из федерации гимнастики: «Никакой подоплеки. Сменился главный тренер, Сергаева взялась за дело»

Дегтярев объяснил, почему Канаева и Капранова ушли из федерации гимнастики.

В феврале Татьяна Сергаева сменила Ирину Винер на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике. 

В марте пост вице-президента Федерации гимнастики России покинула десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова, в апреле двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева вышла из состава тренеров сборной России.

«Все очень просто. Гимнастика – большая экосистема, в которой очень много заслуженных чемпионов, тренеров, у каждого есть свои система и видение, поэтому кто-то уходит, кто-то приходит, и в этом нет никакой подоплеки.

Сменился главный тренер, Сергаева взялась за дело», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoЕвгения Канаева
Ольга Капранова
Федерация гимнастики России
Татьяна Сергаева
logoМихаил Дегтярев
художественная гимнастика
Р-Спорт
logoсборная России (художественная гимнастика)
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