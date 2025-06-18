Дегтярев об уходе Канаевой и Капрановой из федерации гимнастики: «Никакой подоплеки. Сменился главный тренер, Сергаева взялась за дело»
Дегтярев объяснил, почему Канаева и Капранова ушли из федерации гимнастики.
В феврале Татьяна Сергаева сменила Ирину Винер на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике.
В марте пост вице-президента Федерации гимнастики России покинула десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова, в апреле двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева вышла из состава тренеров сборной России.
«Все очень просто. Гимнастика – большая экосистема, в которой очень много заслуженных чемпионов, тренеров, у каждого есть свои система и видение, поэтому кто-то уходит, кто-то приходит, и в этом нет никакой подоплеки.
Сменился главный тренер, Сергаева взялась за дело», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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