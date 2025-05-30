Сергаева о художественной гимнастике: «В талантах мы недостатка не имеем. Проблема в местах для тренировок»

Татьяна Сергаева назвала проблемы российской художественной гимнастики.

«У меня вчера была встреча с представителями регионов, было задано очень много вопросов. Очень много проблем у регионов, мы с ними часов пять-шесть обсуждали их жизнь.

Для меня как для главного тренера сборной страны, очень важно, чтобы регионы поставляли нам очень качественных гимнасток. Молодые девочки, которые к нам поступают в дальнейшем в сборную, должны иметь очень хорошую базовую подготовку, очень хороший фундамент, на основе которого мы уже будем воспитывать высшее спортивное мастерство.

Поэтому то, что вчера мы обсуждали с представителем каждого региона, для меня было основополагающим. В талантах мы недостатка не имеем, очень много маленьких хороших детей. Проблема в местах для тренировок. Было очень много заявок по поводу строительства залов.

Многие ДЮСШ не обладают местами, которые нужны сейчас в современном мире. Из этого состояла куча вопросов. Система образования, система клубов, много проблем, которые мы должны решать», – рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Сергаева .