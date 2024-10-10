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Михаил Дегтярев: «Создание объединенной Федерации гимнастики России стало логичным шагом, соответствующим международной практике»

Михаил Дегтярев назвал логичным создание единой федерации гимнастики.

В прошлом году федерации по прыжкам на батуте, акробатике, аэробике, спортивной и художественной гимнастике России объединились в одну организацию.

«Создание объединенной Федерации гимнастики России (ФГР) стало логичным шагом, соответствующим международной практике, принятой в FIG (Международной федерации гимнастики).

Цель – оптимизация управления, сокращение административных издержек, эффективное распределение ресурсов между всеми гимнастическими дисциплинами, включая менее финансируемые направления – акробатику, аэробику и батут. Федерация доверила руководство Олегу Белозерову – опытному управленцу, глубоко вовлеченному в развитие спорта. Минспорт поддержал это решение.

Под его руководством выстроена системная работа по ключевым направлениям. Обновлена структура сборной по художественной гимнастике, назначен новый главный тренер Татьяна Сергаева с современным подходом.

Объединенная федерации провела 277 соревнований по пяти видам спорта, была создана Лига гимнастики, регулярно проходят международные соревнования с участием иностранцев не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья: Кувейта, Ливана, ОАЭ, США и других.

В соответствии с политикой, проводимой Минспортом по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, ФГР упразднила все взносы за участие в официальных соревнованиях, что устраняет барьеры для развития гимнастики. Налажен подбор специалистов в научно‑методические группы. Существенно улучшено качество судейства – это подтверждается снижением количества жалоб в Минспорт.

Федерация работает последовательно, профессионально и в интересах всего гимнастического сообщества страны», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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спортивная гимнастика
logoВладимир Путин
ОКР
Татьяна Сергаева
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художественная гимнастика
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