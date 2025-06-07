Мамун о нейтральном статусе: «Если девочки получают его, они должны участвовать. За них решать не нужно»
«Я уже высказывала свою позицию. Если девочки получают статус, они должны участвовать. За них решать не нужно. Тем более чтобы из-за одних закрывали всю сборную.
Сейчас я надеюсь, что девчонки как можно быстрее вернутся на международную арену, потому что нужно набирать силу, опыт. Особенно новому поколению. Международные старты – это совсем другая история. Это сложно, но нужно.
Наш вид спорта молодой. У нас многие девочки несовершеннолетние. У них нет голоса. Многие еще маленькие. Конечно, у них как скажут, так и будет», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.
В апреле Федерация гимнастики России сообщила, что атлеты, получившие нейтральный статус, откажутся от участия в ближайших соревнованиях под эгидой международной федерации (FIG). Причиной называлось множество необоснованных отказов другим гимнастам в допуске.
Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?