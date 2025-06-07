Мамун о нейтральном статусе: «Если девочки получают его, они должны участвовать. За них решать не нужно»

Маргарита Мамун высказалась о гимнастках, получивших нейтральный статус.

«Я уже высказывала свою позицию. Если девочки получают статус, они должны участвовать. За них решать не нужно. Тем более чтобы из-за одних закрывали всю сборную.

Сейчас я надеюсь, что девчонки как можно быстрее вернутся на международную арену, потому что нужно набирать силу, опыт. Особенно новому поколению. Международные старты – это совсем другая история. Это сложно, но нужно.

Наш вид спорта молодой. У нас многие девочки несовершеннолетние. У них нет голоса. Многие еще маленькие. Конечно, у них как скажут, так и будет», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун .

В апреле Федерация гимнастики России сообщила, что атлеты, получившие нейтральный статус, откажутся от участия в ближайших соревнованиях под эгидой международной федерации (FIG). Причиной называлось множество необоснованных отказов другим гимнастам в допуске.

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?