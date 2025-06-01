Дина Аверина: «Если есть возможность поехать и выступить на Европе и мире, Олимпиаде, этим надо воспользоваться. Неважно, есть флаг и гимн или нет»

Дина Аверина считает, что выступать на мировой арене нужно даже без флага.

«Если есть возможность поехать и выступить на Европе и мире, Олимпиаде, этим надо воспользоваться.

Неважно, есть флаг и гимн или нет. Все равно все знают, какую страну ты представляешь», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастке.