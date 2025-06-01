Дина Аверина: «Если есть возможность поехать и выступить на Европе и мире, Олимпиаде, этим надо воспользоваться. Неважно, есть флаг и гимн или нет»
Дина Аверина считает, что выступать на мировой арене нужно даже без флага.
«Если есть возможность поехать и выступить на Европе и мире, Олимпиаде, этим надо воспользоваться.
Неважно, есть флаг и гимн или нет. Все равно все знают, какую страну ты представляешь», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастке.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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