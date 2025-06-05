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Мамун о грубом обращении тренеров: «Пока родители детей будут считать это нормой и думать, что чемпионы по-другому не воспитываются, ничего не поменяется»

Маргарита Мамун объяснила, почему в гимнастике остаются грубые тренерские методы.

Олимпийская чемпионка Мамун сегодня опубликовала в соцсети видео с занятия юных спортсменок. На нем видно, как тренер (чье имя не указано) подходит к одной из учениц и грубо откидывает в сторону ее обруч. Сама девочка из-за этого упала на пол.

«Пока родители своих детей будут считать это нормой и думать, что чемпионы по-другому не воспитываются, ничего не поменяется», – написала Мамун.

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Маргариты Мамун
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художественная гимнастика
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