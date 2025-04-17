CAS получил 8 жалоб от Федерации гимнастики России из-за отказов в нейтральных статусах. Листунова не фигурирует в апелляциях
Федерация гимнастики России обжаловала в CAS решения по нейтральным статусам.
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил, в частности, восемь жалоб от ФГР на Международную федерацию гимнастики (FIG).
Ранее ФГР заявляла о множестве необоснованных отказов россиянам в допуске на соревнования. Из-за этого все гимнасты, даже оформившие нейтральный статус, решили воздержаться от участия в ближайших турнирах FIG.
Среди тех, кто получил отказ от международной федерации, была олимпийская чемпионка Виктория Листунова. Она объясняла, что ей отказали в статусе из-за открытки с поздравлением на 9 мая.
«Виктория Листунова не фигурирует в апелляции», – заявили в CAS.
Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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