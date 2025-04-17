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CAS получил 8 жалоб от Федерации гимнастики России из-за отказов в нейтральных статусах. Листунова не фигурирует в апелляциях

Федерация гимнастики России обжаловала в CAS решения по нейтральным статусам.

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил, в частности, восемь жалоб от ФГР на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Ранее ФГР заявляла о множестве необоснованных отказов россиянам в допуске на соревнования. Из-за этого все гимнасты, даже оформившие нейтральный статус, решили воздержаться от участия в ближайших турнирах FIG.

Среди тех, кто получил отказ от международной федерации, была олимпийская чемпионка Виктория Листунова. Она объясняла, что ей отказали в статусе из-за открытки с поздравлением на 9 мая.

«Виктория Листунова не фигурирует в апелляции», – заявили в CAS.

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoCAS
Федерация гимнастики России
художественная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
Виктория Листунова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
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