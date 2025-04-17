CAS получил 8 жалоб от Федерации гимнастики России из-за отказов в нейтральных статусах. Листунова не фигурирует в апелляциях

Федерация гимнастики России обжаловала в CAS решения по нейтральным статусам.

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил, в частности, восемь жалоб от ФГР на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Ранее ФГР заявляла о множестве необоснованных отказов россиянам в допуске на соревнования. Из-за этого все гимнасты, даже оформившие нейтральный статус, решили воздержаться от участия в ближайших турнирах FIG.

Среди тех, кто получил отказ от международной федерации, была олимпийская чемпионка Виктория Листунова . Она объясняла, что ей отказали в статусе из-за открытки с поздравлением на 9 мая.

«Виктория Листунова не фигурирует в апелляции», – заявили в CAS.

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?