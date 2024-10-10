Дина Аверина: «Сейчас я тренируюсь совсем чуть-чуть и чувствую, что жизнь начала налаживаться»

Дина Аверина рассказала, как изменилась ее жизнь после окончания карьеры.

«Сразу после завершения карьеры я стала, наоборот, тренироваться еще больше, так как были шоу и разные мастер-классы.

Но после я решила отдохнуть. Сейчас я также тренируюсь, но совсем чуть-чуть и чувствую, что жизнь начала налаживаться», — сказала серебряный призер Олимпиады-2020.

«Есть ли желание вернуться в гимнастику в роли тренера? Я как спортсменка проводила время в зале с утра до вечера. И тренером ты делаешь то же самое. Но ты еще и должен нести ответственность за своих гимнасточек. Так что тренировать тяжелее, чем тренироваться.

В моем случае у тебя есть ответственность за тренеров, за врачей, за постановки, но ты просто показываешь наработанное. А тренер ответственен точно за все», — цитирует Аверину «Чемпионат».