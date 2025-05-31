Дина Аверина: «До «Ледникового периода» никогда не каталась на коньках. Гимнасткам запрещают вставать на коньки, чтобы не травмироваться»

Дина Аверина рассказала, что гимнасткам запрещают вставать на коньки.

Серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике приняла участие в проекте «Ледниковый период».

«Мне дважды предлагали поучаствовать в «Ледниковом периоде ». В 2021 году не получилось, я уехала выступать на чемпионат мира. До «Ледникового периода» никогда не каталась на коньках. Гимнасткам запрещают вставать на коньки, чтобы не травмироваться. Чувства от проекта были смешанные, обрадовалась и испугалась одновременно, но все удалось», – сказала Аверина .

Также она поделилась ощущениями от жизни вне спорта.

«Люблю пробовать что-то новое. Я сразу знала, чем буду заниматься и смело шагнула в новую жизнь. Сначала я даже стала больше тренироваться, стала меньше спать, появилось много шоу. Сейчас тренируюсь для себя, чтобы поддерживать форму.

Как тренер я не хотела бы развиваться. Это большая ответственность, надо сидеть с утра до вечера и отвечать не только за себя, но и за своих гимнасточек», – добавила Аверина.