«Гимнастика идет в сторону гуманности, но с сопротивлением. Приходит понимание, что по-старому работать уже нельзя». Богданов о жестких методах тренеров

Тренер Богданов считает, что российская гимнастика «идет в сторону гуманности».

– Если говорить о женской гимнастике в России, то сложно игнорировать рассказы об излишней строгости тренеров, отчасти даже страхе, который сопровождает карьеры многих спортсменок. Ты находишься внутри этой «песочницы», за последние годы ситуация изменилась, российская женская гимнастика стала более гуманной или пока все по-прежнему?

– Она идет в сторону гуманности, но с определенным сопротивлением. Происходит смена поколений, приходит понимание, что необходимы изменения, что по-старому работать уже нельзя.

– У тебя самого при работе с девушками возникали соблазны надавить, заставить?

– Ни разу. Я изначально, после завершения спортивной карьеры, приходил в женский зал с четким пониманием того, что я так делать не хочу и не буду. Поэтому даже мысли не возникло. Не знаю, поверит кто-то или не поверит, но это правда.

Много об этом разговаривали и с тренерами, и с другими людьми. Порой я слышал, что мой подход не сработает. Отвечал, что даже если не получится – работать по принципам «старой школы» я не буду. Не сработает – ничего страшного, а вот то, что ребенок не получит психологическую, моральную травму или того хуже, гораздо важнее в данных обстоятельствах.

Конечно, случались кризисы. Это спорт, к тому же спорт юных девушек. Ситуаций было много, но искать из них корректные, нормальные выходы, решения тоже интересно.

– Разница в работе с парнями и девушками действительно настолько колоссальна?

– Если использовать сравнения, то, когда работаешь с парнями, это напоминает полет на автопилоте. Ты просто следишь, чтобы показания приборов были в норме. С девушками ты летишь на том же самолете, но уже в ручном режиме, причем в условиях турбулентности. Каждый день начинается с нуля, каждый раз что-то новое.

Приходится учитывать очень большое количество вводных – смена настроения, даже погоды. Тренировка может меняться относительно плана очень много раз, и приходится с этим считаться, адаптироваться под ситуацию. Но именно здесь ты чувствуешь себя тренером, тем человеком, который работает не только как технический специалист, но и как педагог, порой даже как родитель. Это и есть работа с девочками, – сказал тренер Алексей Богданов .

Среди учениц Богданова – Александра Максимова и Полина Губенкова, которые в апреле завоевали бронзу командного первенства Кубка России по спортивной гимнастике за сборную Владимирской области.