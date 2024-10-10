  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • «Гимнастика идет в сторону гуманности, но с сопротивлением. Приходит понимание, что по-старому работать уже нельзя». Богданов о жестких методах тренеров
0

«Гимнастика идет в сторону гуманности, но с сопротивлением. Приходит понимание, что по-старому работать уже нельзя». Богданов о жестких методах тренеров

Тренер Богданов считает, что российская гимнастика «идет в сторону гуманности».

– Если говорить о женской гимнастике в России, то сложно игнорировать рассказы об излишней строгости тренеров, отчасти даже страхе, который сопровождает карьеры многих спортсменок. Ты находишься внутри этой «песочницы», за последние годы ситуация изменилась, российская женская гимнастика стала более гуманной или пока все по-прежнему?

– Она идет в сторону гуманности, но с определенным сопротивлением. Происходит смена поколений, приходит понимание, что необходимы изменения, что по-старому работать уже нельзя.

– У тебя самого при работе с девушками возникали соблазны надавить, заставить?

– Ни разу. Я изначально, после завершения спортивной карьеры, приходил в женский зал с четким пониманием того, что я так делать не хочу и не буду. Поэтому даже мысли не возникло. Не знаю, поверит кто-то или не поверит, но это правда.

Много об этом разговаривали и с тренерами, и с другими людьми. Порой я слышал, что мой подход не сработает. Отвечал, что даже если не получится – работать по принципам «старой школы» я не буду. Не сработает – ничего страшного, а вот то, что ребенок не получит психологическую, моральную травму или того хуже, гораздо важнее в данных обстоятельствах.

Конечно, случались кризисы. Это спорт, к тому же спорт юных девушек. Ситуаций было много, но искать из них корректные, нормальные выходы, решения тоже интересно.

– Разница в работе с парнями и девушками действительно настолько колоссальна?

– Если использовать сравнения, то, когда работаешь с парнями, это напоминает полет на автопилоте. Ты просто следишь, чтобы показания приборов были в норме. С девушками ты летишь на том же самолете, но уже в ручном режиме, причем в условиях турбулентности. Каждый день начинается с нуля, каждый раз что-то новое.

Приходится учитывать очень большое количество вводных – смена настроения, даже погоды. Тренировка может меняться относительно плана очень много раз, и приходится с этим считаться, адаптироваться под ситуацию. Но именно здесь ты чувствуешь себя тренером, тем человеком, который работает не только как технический специалист, но и как педагог, порой даже как родитель. Это и есть работа с девочками, – сказал тренер Алексей Богданов.

Среди учениц Богданова – Александра Максимова и Полина Губенкова, которые в апреле завоевали бронзу командного первенства Кубка России по спортивной гимнастике за сборную Владимирской области.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Алексей Богданов
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Тренер гимнастки Максимовой о ее выступлениях за Сирию: «Политическая обстановка изменилась, так что сейчас сложно понять, какие там перспективы»
вчера, 19:05
Тренер Богданов о переезде в Швецию: «Привлекает возможность влиться в европейскую и мировую гимнастику, которой сейчас, к сожалению, в России нет»
вчера, 18:54
Ангелина Мельникова: «Во время карьеры я часто чувствовала себя небезопасно на тренировках и соревнованиях. Речь идет даже не о физической безопасности, а ментальной»
6 мая, 11:05
Главные новости
Тренер гимнастки Максимовой о ее выступлениях за Сирию: «Политическая обстановка изменилась, так что сейчас сложно понять, какие там перспективы»
вчера, 19:05
Тренер Богданов о переезде в Швецию: «Привлекает возможность влиться в европейскую и мировую гимнастику, которой сейчас, к сожалению, в России нет»
вчера, 18:54
Борисова об Олимпиаде: «Я не мечтаю, потому что пока не уверена, что это свершится. Есть факторы, которые не зависят от нас»
вчера, 14:53
Александра Солдатова родила второго ребенка
221 мая, 17:20
На строительство спортивного центра имени Немова в Самаре потребуется более 4 млрд рублей
217 мая, 15:13
Экс-гимнастка Веденеева: «Очень жаль, что нашим лидерам-юниоркам не дают нейтральный статус. Это очень талантливые девчонки, у каждой свой стиль»
12 мая, 12:24
Экс-гимнастка Веденеева о том, почему вернулась в Россию: «Словения не предлагала никаких контрактов на работу. Стань я судьей, они бы не смогли оплачивать поездки»
512 мая, 12:13
Мария Захарова: «У олимпийского движения нет других вариантов, кроме как вернуться в русло нормальности»
1311 мая, 17:17
Российская гимнастка Мария Мячина будет выступать за Израиль
11 мая, 07:30
Гимнастка Попова: «Очень хорошо общаюсь с Аней Щербаковой. Хотела бы попробовать себя в фигурном катании»
310 мая, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
147 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
521 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56